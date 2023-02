Anuncian cese de actividades en el SENA Magdalena por 24 horas

El Sindicato del Sena Magdalena denuncia presuntos malos manejos al interior de la institución educativa, por lo que anunciaron el cese de actividades por 24 horas en señal de protesta a lo sucedido.

Según lo manifestado por el presidente de la organización sindical, Jhon Álvarez, hay varias razones por la que tomaron la decisión de paralizar las clases, entre ellas que los aprendices no han iniciado su proceso de inducción.

“Ahorita estamos cerrando por muchos motivos, no es cierto que la inducción se halla iniciado, no se ingresaron todos los programas, no hay contrato de transporte para el centro de Gaira que no se encuentra en el perímetro urbano, creando deserción”, aseguró el líder sindical.

Por otro lado, afirma que hasta la fecha no hay instructores contratados, necesarios para garantizar la formación en las diferentes carreras ofertadas por la institución, lo que también se está presentando en municipios como el de Ciénaga, Fundación y Algarrobo, Magdalena.