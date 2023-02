MinJusticia responde por posible temor a la seguridad ciudadana

El ministro de Justicia dijo que, esto le hacía acordar de una frase en latín, que significa que, “a los gritos no hay razones, qué quiere decir, esas palabras fáciles, típicas de caricatura, las entiendo, pero no tienen relación con el proyecto. Queremos fortalecer la seguridad ciudadana, porque en la calle hay personas que estuvieron en la cárcel y volvieron a salir. Queremos que en el futuro esas personas estén trabajando, que usted no tenga miedo a encontrárselas”, dijo Osuna.

También hizo referencia a la columna de El Tiempo del periodista Juan Lozano, a quien invitó a leerse el proyecto.

“Invito al colega Juan Lozano con quien tengo una estrecha relación, una cierta amistad a que se lea el proyecto a ver si mantiene esos titulares tan estrepitosos que no se corresponden a la realidad”.

David Racero también reaccionó y dijo estar seguro de que, “con este proyecto muchos van a querer hacer campaña política porque gran parte del debate que se hace en el Congreso. El populismo punitivo da réditos electorales y con un desconocimiento del proyecto varios se han querido manifestar al respecto, pero es sentido común que en Colombia el sistema penitenciario necesita una restructuración “.