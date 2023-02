Registrador Alexander Vega no alteró resultados de elecciones al Congreso: Tribunal

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, determinó que el Registrador Nacional Alexander Vega, no hizo nada para alterar los resultados de las elecciones al Congreso de la República el 13 de marzo de 2022.

También concluyó que no se afectó ni la moral administrativa ni los derechos colectivos.

El fallo advierte que no hay evidencias sobre un plan para atentar contra la democracia ni que eso hubiera tenido repercusión en las elecciones presidenciales de los meses de mayo y junio en Colombia.

El problema jurídico que se planteó con la acción popular que se interpuso contra el registrador Vega, fue el siguiente:

“Analizar si se amenazó o vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa por parte del Registrador Nacional del Estado Civil debido a las irregularidades que habrían ocurrido en el proceso electoral del 13 de marzo de 2022, en particular la diferencia de votos que se presentó entre el preconteo y el escrutinio para las elecciones de Congreso de la República 2022-2026″.

“Conforme al análisis aquí realizado no puede derivarse de ellas, tanto de las pruebas como de los reclamos, elementos para predicar una violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa porque no aparece demostrado el componente subjetivo de la conducta de violación o amenaza del derecho colectivo, en el sentido de que no hay prueba del favorecimiento del referido funcionario a una determinada organización política. (…)”, apartes de la decisión del Tribunal.

Cabe recordar que, en su momento el expresidente de la República, Andrés Pastrana, cuestionó al registrador Vega, por el software que se contrató para el conteo de los votos.