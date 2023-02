Cancha de fútbol de la Gobernación del Cesar en deplorable estado

Se han conocido varias obras en Valledupar que no han sido culminadas, por otro lado, una cancha en el sector Divino Niño de la ciudad, se encuentra en muy mal estado. Un concejal del municipio hizo la denuncia.

Las imagenes que se conocen de la cancha han preocupado a la comunidad, pues el mal estado es tan evidente que se ha llegado a cuestionar el por qué inventir tanto dinero a este tipo de obras si luego de realizadas no las van a cuidar.

Sin dejar de lado que en este escenario, entrenar chicos y se juegan campeonatos, motivos por los cuales existe la posibilidad latente de que quienes juegan fútbol allí puedan llegarse a lesionar en algún momento.

Por todo lo anterior, pasaron por los micrófonos de Sigue La W Jorge Luis Arzuaga, concejal de Valledupar y Luz Carime Delgado, funcionaria Idecesar.

El concejal inició expresando que la situación “es algo lamentable. Esta ciudad recibió una gran inversión para infraestructura deportiva y mucha de esta se encuentra en este estado”, además, que la cancha “se encuentra en un barrio popular y se necesitan de estos espacios para que estos chicos que viven allí, vuelvan del deporte una forma de vida”.

Por la misma línea, mencionó que a la cancha no se le hace mantenimiento. “No hay mantenimiento, tiene casi cinco años y no se le hace, ha venido sufriendo estos deterioros. Esta no es la única cancha que se encuentra en ese estado deprimente; son diferentes escenarios que están en iguales o peores condiciones”, sostuvo.

Así mismo, dijo que a falta de ese mantenimiento lo que toca hacer ahora prácticamente es reconstruír la cancha y eso, según dijo Arzuaga, le saldría muy caro al municipo.

Finalmente expresó que la cancha, en este estado “debe estar así hace dos años aproximadamente, la comunidad se ha pronunciado y no ha sido escuchada. Esta administración municipal se caracteriza por ser indiferente y lo que sucede en esta cancha es una constante frente a lo que es la administración de la ciudad”, sentenció.

Sin embargo, y como es costumbre, Sigue La W buscó la otra cara de la moneda para conocer la versión de quien administra este escenario deportivo, por esta razón Luz Carime Delgado, funcionaria Idecesar, explicó la situación.

“La cancha fue entregada en noviembre de 2016, se entrego en óptimas condiciones con la Gobernación del Cesar, que es con quien tenemos el convenio e inevitablemente ha sido un hecho que ha ocurrido de un tiempo para acá debido a la acción humana”, explicó.

Sin embargo, la funcionaria explicó que a la cancha sí se le ha hecho mantenimiento, aunque no en la actualidad. Además, que el lugar es un foco de inseguirdad y eso les cimplica las labores de reparación.

“En la jornada de la mañana no hay vigilancia, se está de 6 de la tarde a 6 de la mañana, no hay una persona que controle eso entonces se meten y dañan la cancha. Adicional se nos está volviendo bastante complicado el mantenimiento general, realizamos arreglos pero siempre son dañados, es una zona que es muy difícil de tener en buen estado, esa es la verdad”, enfatizó.

Por lo anterior y los daños evidenciados, Delgado mencionó que habrá una reunión. ”Se está gestionando una mesa de concertación con el secretario de Gobierno Departamental para que nos ayude junto a la junta de acción comunal a que se empiece un proceso de integración con la obra. Tenemos una reunión para la recuperación de este escenario con el Gobierno y la administración local, estamos pendiente para hacer un plan de acción con respecto a este llamado”.

Finalmente expresó que por esta situación no se les ha solictado rendir cuentas a las auotoridades y tamnbién, que se piensa remodelar este 2023, el escenario.

“No nos han requerido las autoridades, los soportes de la mejora que se le ha realizado están y a la Gobernación también se le hace un informe semestral o anual de cómo están los escenarios deportivos, entonces hasta el momento no hemos tenido un inconvenientes”, dijo, y que ”no les puedo dar una fecha exacta de cuándo se comenzara a trabajar en la cancha pero habrá un plan de remodelación para este año”, sentenció.

