Con documentos falsos rueda por Colombia unidad móvil de TV

Un vehículo importado que cumplía con todos los papeles de la DIAN, pero que en un principio no pasó los requerimientos de la oficina de movilidad para circular en Colombia por sus años en funcionamientos, resultó rodando por las carreteas del país ¿Qué sucedió? Sigue La W investigó.

Lo que el equipo periodístico de Sigue La W encontró fue que el vehículo pertencería a una reconocida productora de TV de quien es propietario Carlos Galeano. Quienes se han encargado de hacer cierres de campañas de políticas, despedidas de futbolistas que han fallecido y conciertos de diversa índole.

Así mismo, el equipo de Sigue La W tuvo acceso a la documentación del Runt de este vehículo en donde se evidencia que este no puede transitar por Colombia y lo que habrían hecho para que pudiera hacerlo, fue presuntamente usar el resgistro de importación de otro carro que no es el que está rodando y esa habría sido la manera con la que le dieron placas y licencias para que sí pudiera rodar.

Por tal motivo, Luisa Robles, secretaria de movilidad en Neiva se refirió al tema y explicó lo que ha estado sucediendo con este vehículo.

“Una vez conocemos la denuncia, yo me dirijo al área de registro tomo la carpeta y me doy cuenta de que la documentación de este vehículo tiene particularidades referentes a varios puntos: primero fue matriculado como de placas publicas pero no cuenta con la documentación para ser habilitado de este modo, y segundo, encontramos que ese registro se hizo para 2018 pero con inconsistencias, porque se debe presentar una factura y en ningún lado aparece”, dijo la secreatria.

Posteriormente, Robles mencionó que al darse cuenta de eso, “damos inicio a la apertura de una investigación administrativa en donde la solicitamos a la Dian, a la Policía de Aduanas y al Ministerio de Transporte que nos alleguen los documentos por los cuales certifican y hacen el regsitro en la Secretaría, y también al propietario para que en su derecho a la legítima defensa pueda aportar sus pruebas”, dijo.

Por otro lado, explicó que en caso de que esas inconsistencias que tanto ella como el equipo de Sigue La W pudo conocer, se prueben “se daría a la cancelación del vehículo”, pero que solo dependiendo del resultado de la investigación.

Finalmente, sobre el resultado de la investigación dijo que “la demora es tener las respuestas de estas entidades (Dian, Policía de Aduanas y Ministerio de Transporte), pero sería un mes para poder dar resultado, cotejar y que se tomen las medidas frente a las personas que estuvieron vinculadas para dejar un precedente ”, sentenció.

Adicionalmente Sigue La W se contacto con Carlos Galeano pero este habría mencionado que no sabía de la situación y que contactaría al equipo con sus abogados, sin embargo nunca pasó.

