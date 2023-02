Listo el decreto que adiciona la reforma a la salud a las sesiones extraordinarias

Luego de la radicación de la reforma a la salud en el pasado lunes, el Gobierno expidió un nuevo decreto para dar trámite legislativo del Proyecto de Ley. No. 339 de 2023, “por medio de la cual se transforma el Sistema de Salud en Colombia y se dictan otras disposiciones”. Con esto, el debate sobre la reforma a la salud se daría en sesiones extraordinarias en el Congreso.

“Acabamos de radicar en el Congreso de la República ante el presidente de la Cámara de Representantes el decreto que adiciona las sesiones extraordinarias para poder avanzar en el estudio del sistema de salud que hemos propuesto con el presidente Gustavo Petro a la cabeza y con la ministra de Salud al incorporarlo a las sesiones extraordinarias”, dijo el ministro Alfonso Prada.

También despejó las dudas sobre el trámite de la misma ya que estaba en duda si hacerlo como ley ordinaria o estatuaria.

“Es una ley en esencia ordinaria que desarrolla la Ley estatutaria 1751 del año 2015, no modifica la definición ni el contenido principal, es decir no modifica los principios, ni la definición del concepto del derecho fundamental de salud, solamente recoge los instrumentos a través de los cuales se dota de eficacia material, de eficacia plena; el derecho fundamental a la salud. Entonces se rearma el concepto de prestación de servicios a través de un mecanismo de financiación que permita que la plata llegue directamente a esos CAPS para prestar la asistencia preventiva, a la salud y se organiza administrativamente todo el sistema de pagos. Todos estos son instrumentos, son organización, son administración del sistema y no definiciones del derecho fundamental que se preservan tal cual están contenidos en la ley estatutaria”.

Así las cosas, se esperan que inicien los debates para que como ha dicho el mismo ministro Prada, antes del 20 de junio esté aprobada esta nueva reforma.