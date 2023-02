Se retoman rutas de Sogamoso a la provincia de La Libertad

Tunja

Aunque las banderas Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron halladas, el pasado 13 de febrero, en Tunja, Tutazá y Susacón, el gerente de la Terminal de Transporte de Sogamoso, Fredy Rojas, confirmó que, por seguridad, durante dos días se habían suspendo las rutas hacia los municipios de Labranzagrande, Pisba y Paya.

“Tras reunión con los alcaldes de los municipios y la empresa transportadora, se acordó que hoy se hará este servicio con normalidad: 6:30 a.m., Labranzagrande – Pisba; 9:30 a.m., Labranzagrande – Paya; 1:30 p.m., a Labranzagrande pernotar y a la 7 a.m., saldría el bus para Yopal”, explicó Rojas.

Así mismo, el gerente manifestó que, durante los dos días de suspensión de las rutas, solo en el trayecto de idea en estos tres horarios no pudieron viajar más de 70 personas.

“El día de ayer que se desplazan profesores y trabajadores de administraciones de estos municipios, dejaron de trasportarse unas 30 personas, los días ordinarios se movilizan más de 5 personas, en promedio serían solo de ida unos 70 ciudadanos”, dijo.

Agregó que se hizo un consejo de seguridad en el que se concretó que el Ejército Nacional estará en las vías reforzando el bienestar de los viajeros y continuarán con normalidad todas las rutas desde la terminal de transporte de Sogamoso.