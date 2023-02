Al Oído: No nos podemos quedar entre marcha y contramarcha, ¡avancemos!

Dos días de intensas marchas a nivel nacional. Salieron hacerse escuchar quienes apoyan y quienes cuestionan al Gobierno, ¿qué queda al final? Es la pregunta. Sí las conclusiones quedan en quién sacó más ciudadanos a las calles, no aprendimos nada y seguiremos en medio de una política bastante infantil y eso haría pensar que vamos mal.

Hay que entender lo sucedido, no solo el Gobierno, también quienes representan a la oposición. Nuestro país exige debates profundos, estamos hablando de la necesidad de conocer las reformas, nuestras dudas no las resuelven llamando a las calles.

Necesitamos debates con altura, no solo en los recintos políticos también en las mesas en las que nos sentamos. No es posible que un país que habla de alcanzar la paz se siga rompiendo por la falta de entendimiento de que pensar diferente no nos hace enemigos .

Ver las imágenes de las marchas y la forma en la que en ambas, ocurrió estigmatización y agresión contra periodistas habla de esa violencia que parece estar anclada en el ADN del país. Creer que solo somos extremos, y que no tenemos puntos en común nos fractura más como sociedad ¿acaso creemos que solo deberían estar en este país unos y el resto eliminarlos? ¿Acaso a eso vamos a retroceder? Una sociedad enferma reflejo de la responsabilidad de todos.

Ver al exsecretario de la no violencia en Medellín, el señor Juan Upegui, quien todos los días tiene un lenguaje violento que estigmatiza a quienes piensan diferente a él y los lleva a un escenario de agresión por lenguaje violento. Ayer decidió salir a la marcha de la oposición en Medellín con una paloma gigante, buscando provocar unos marchantes y al final, alguien cayó en su provocación y la paloma cayó al piso. Agresiones en medio de marchas minimizan los argumentos, o acaso olvidan cómo pasado paro se vio opacado por la violencia.

Mayoría de nuestros congresistas a veces pareciera que trabajan en dividirnos, pero ¿quién realmente va a aterrizar el proceso de construcción de debates y de entendimiento en la sociedad?

Hay que aplaudir que todos en el país marcharon con garantías, eso habla bien del gobierno y la democracia. Eso debería hacernos ver que es posible alzar la voz sin importar cuál sea el color. Ahora bien, el país no solo lo representan los que salieron apoyar al Gobierno o los que se opusieron hay una gran parte del país que no salió.

Una Colombia saturada de verse tachar entre unos y otros extremos, un país que exige que se haga algo pero que dejen de estar dividiendo. Un país que exige mesura y trabajo.

Líderes del país los queremos ver aportando mejores proyectos , debates , reformas y ejecutando con responsabilidad su trabajo menos show, menos Twitter.

Presidente Gustavo Petro, usted y su gabinete que antes criticó la falta de escucha del gobierno anterior frente a los reclamos del país en la calle, ojalá su cambio inicie sabiendo escuchar. Ahora es usted quien lidera el barco y sabemos que entiende que no se puede quedar en un balcón hablándole solo a quienes le aplauden.