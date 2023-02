Piden extender por seis meses periodo de liquidación de Comisión de la Verdad

Por medio de una carta dirigida al presidente de la república, Gustavo Petro, el liquidador de la Comisión de la Verdad, Mauricio Katz, solicitó al mandatario nacional prorrogar por seis meses más el mandato de liquidación de la entidad, asegurando que tal requerimiento es necesario para proteger el archivo histórico que recabó la Comisión de la Verdad.

“No contar con los seis meses de ampliación significa que la presente liquidación no pueda finiquitar los procesamientos técnicos archivísticos que requiere el cierre y entrega adecuado de los 46.72 terabites de información que llegó a la Comisión de la Verdad” señala la misiva enviada al presidente Petro.

Además, manifestó que de no prorrogarse el periodo de liquidación no habría las “garantías materiales” para culminar las actividades de organización de más de 35.000 expedientes con miras a realizar una copia de seguridad como patrimonio documental de la nación. Para Katz los tres meses que ofrece el gobierno no son suficientes para culminar exitosamente su labor.

“El borrador de decreto que esta entidad (Función Pública) me remitió el viernes 10 de febrero fijó la extensión en solo tres meses sin atender o desvirtuar los argumentos técnicos y jurídicos de mi solicitud” manifestó Katz.

Adicionalmente, expresó su voluntad de reunirse personalmente con el presidente de la República, Gustavo Petro, para explicarle detalladamente el por qué necesitan tal ampliación. “Esta en juego, señor presidente, el derecho a la verdad y dignidad de las víctimas que se materializa en el archivo de la Comisión de la Verdad” señala la carta.