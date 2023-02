Trabajadores de la caña denuncia pocas garantías para ejercer su trabajo en el Cauca

Desde el pasado seis de febrero no realizan labores en algunos territorios cañeros. Crédito: Víctimas de Invasión del Cauca.

Juan Carlos Agudelo, vocero de los trabajadores de la caña en el norte del Cauca, denunció que desde el pasado seis de febrero no realizan labores ante las escasas garantías de seguridad que tienen el territorio nortecaucano.

En menos de 15 días se han registrado dos ataques contra este gremio que dejan como resultado dos muertos y tres heridos en localidades como Padilla y Santander de Quilichao.

“Por seguridad nosotros no hemos querido volver a la vereda El Tetillo, municipio de Padilla. No tenemos las garantías de volver a trabajar con tranquilidad, no queremos que vaya a suceder lo mismo o algo peor”.

La última víctima de este gremio se encuentra hospitalizado en una clínica de Cali, bajo pronóstico reservado, después de recibir tres impactos de bala en hechos confusos.

Además, a inicios del mes de febrero, en sucesos que son materia de investigación relacionados con presuntas disputas por tierra, fueron asesinados Rodolfo Dagua Vivas y Leonardo Tálaga Menza y también heridos Aldemar Moreno Aldanany y Elmer Talaga Poscue.

Al respecto, el vocero puntualizó que, “No hemos escuchado ningún pronunciamiento de funcionarios del alto Gobierno. Es triste ver que la vida de los dos compañeros para el Gobierno no significó nada. Dios permita que estos hechos no vuelvan a suceder, pero para eso la Nación sí debe intervenir, debe estar más presente en el territorio”