Frente a 2019, aumentan en 81,5% exportaciones de Colombia a Estados Unidos en 2022

En medio de la tensión comercial entre Estados Unidos y China, aumentaron las exportaciones de Colombia a Estados Unidos debido a un menor suministro chino. Esto representa en negocios por $ 3.745 millones de dólares durante el 2022, que equivale a un alza de 81,5% en comparación con el período prepandemia de 2019, cuando se registraron US$ 2.063 millones.

Particularmente en el sector agropecuario las ventas ascendieron a US$ 2.032 millones en 2022, que representa el 54,3% del valor total de las oportunidades comerciales en norteamerica.

A este le siguen, los metales y piedras preciosas, con una cuota de 40,8% del valor total exportado, lo correspondiente a US$ 1.528 millones en 2022.

“En 2022 el desempeño comercial entre Colombia y Estados Unidos atendió un comportamiento excepcional en materia de bienes no minero energéticos y diversificación exportadora, impulsado por los beneficios arancelarios contemplados por ambos países tras la entrada en vigor del Acuerdo Comercial en 2012″, sostuvo María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia.

Entre 2019 y 2022, los productos colombianos con oportunidad que han logrado consolidarse en el mercado estadounidense conforme a una desaceleración china fueron, café, con ventas por US$ 1.931 millones (+62,5%); oro, al afianzar envíos por US$ 1.253 millones (+134,6%); y piedras preciosas o semipreciosas, con exportaciones por US$ 274,9 millones (+46,9%), respectivamente.

Adicionalmente, destacan otros productos como sostenes y fajas (US$ 79,4 millones); productos diversos de origen animal (US$ 40,1 millones); conjuntos de abrigo para el deporte (US$ 33,5 millones); aceite de palma y sus fracciones (US$ 31,1 millones); y las preparaciones de belleza el cuidado de la piel (US$ 27 millones).