Tres grados de colegio Jaime Salazar de Pereira llevan 4 semanas sin recibir clases

A las manifestaciones de los docentes y directivos se sumaron los padres de familia de los estudiantes del colegio Jaime Salazar Robledo del Remanso, específicamente en el sector conocido como El Guayabal, pues los estudiantes de sexto, séptimo y octavo, no han podido recibir ni un solo día de clase por la falta tanto de docentes como de sillas, escritorios, entre otros elementos de mobiliario que no han llegado a la institución.

El presidente del Sindicato de Educadores de Risaralda, SER, Jorge Ariel Correa, expresó que fueron dos instituciones educativas que la administración municipal entregó los primeros días del inicio de clases y que, además de haberlas entregado tarde, las entregó sin mobiliario ni docentes.

Lea también:

"Se inauguran dos sedes educativas, en el caso del remanso fueron a hacer la inauguración de una planta física muy bonita y moderna pero es un 'coco vacío'. Mandaron un personal a hacer matrícula, van y entregan la obra a la comunidad pero desde la administración municipal no envían el personal docente, no hay mobiliario, hoy llegan los maestros y estudiantes y no tienen dónde sentarse. De hecho la entrega de esos colegios se hizo tardía", señaló.

Puntualmente en la institución educativa Jaime Salazar Robledo, de 24 docentes que hacían falta, solamente han llegado cinco y son tres los grados que no han podido iniciar clases, y según expresó Blanca Ruby Arcila, docente del Sindicato de Educadores de Risaralda y encargada de los colegios de El Remanso, la respuesta de la Alcaldía es que “hay que tener paciencia”.

"Faltan nueve salones por mobiliario, falta todo el menaje del restaurante escolar, dos coordinadores, psicoorientadores, es decir, está totalmente desmantelada la institución y los padres cerraron la entrada porque los estudiantes de sexto, séptimo y octavo no han podido ir ni un solo día porque no tienen docentes y llevamos cuatro semanas donde los niños no han podido estudiar. Lo que dice la Alcaldía es que como fue un colegio de los últimos que se entregaron, pues que hay que tener paciencia", relató.

La petición de los padres de familia, que ahora se suma a las exigencias que docentes y directivos han realizado desde el pasado 16 de enero, es que lleguen todos los faltantes a los colegios y más para el Jaime Salazar Robledo donde, además de recurso humano, faltan elementos en las aulas de clase.