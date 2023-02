Ángela Zuluaga, vicepresidenta global de Coca-Cola: “queremos hacer la diferencia”

Coca-Cola Company anunció que la colombiana Ángela María Zuluaga se convertirá en vicepresidente y líder del área de comunicaciones integradas recientemente creada por la compañía. La reestructuración del equipo de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad (PACS) tiene como objetivo crear un enfoque más moderno y un equipo de comunicaciones de alto rendimiento para la empresa en todo el mundo.

En entrevista con Contrarreloj, Zuluaga comentó que “esta es una nueva transformación que está viviendo la compañía en la que buscamos ser un poco más ágiles y más vanguardistas, esta nueva área integrada tiene varios componentes, toda la integración de estas áreas bajo una misma cabeza”.

En cuanto a su camino para llegar a Coca – Cola, la colombiana explicó que la llegada es más simple de lo que se pueda imaginar, “yo en su momento estaba trabajando en la industria farmacéutica y en el 2013 me llamaron de Coca – Cola en donde me dijeron que estaban interesados en mi perfil (…) apliqué y llevo 10 años en la compañía y este es mi quinto rol, he cambiado cada dos años de rol dentro de la organización”.

Por otra parte, Zuluaga se refirió al proceso hacia la sostenibilidad de Coca – Cola, resaltando que la organización se ha dedicado a refrescar el mundo y hacer la diferencia en el empoderamiento de la mujer, primeros empleos, agua y plásticos.

Por último, dejó claro que por ahora no se irá de Colombia a pesar de que su nuevo rol arranca inmediatamente, “una de las cosas bonitas de esta organización es la flexibilidad, es un rol que arranca ya, oficialmente, no importa donde esté sentada, habrá un proceso de mudanza a Atlanta, pero en Colombia estaré por un buen tiempo”.

Escuche la entrevista completa a continuación: