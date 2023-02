“Consumo marihuana todos los días”: representante Susana Gómez

En medio de una sesión en el Congreso de la República, la representante Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, reveló que es consumidora regular de marihuana.

“El derecho al disfrute. Yo soy consumidora de marihuana bastante regular, de hecho, todos los días: me encanta”, fueron sus palabras durante la audiencia pública del proyecto de ley 264 de 2022, que pretende regular el cannabis de uso adulto en Colombia.

“No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo. Realmente yo creo que la transformación cultural que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene absolutamente nada que ver con como seamos como personas”, agregó.

Gómez es representante a la Cámara del departamento de Antioquia, tiene 28 años y está en su primer periodo como congresista. Es directora de orquesta, activista y hace parte de las juventudes de la Colombia Humana. Fue además líder de las movilizaciones del paro nacional del 2021.

Meses atrás el también representante Daniel Carvalho confesó que desde hace 25 años consume cannabis. “Eso no me ha impedido ser un buen hijo, buen amigo, un buen profesional y ser tres veces elegido por votación popular en diferentes cargos”, dijo.