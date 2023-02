Me tiene sin cuidado lo que diga el comisionado de Paz: fiscal Francisco Barbosa

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que le tiene sin cuidado lo que diga el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y que su única interlocución es con el presidente de la República, Gustavo Petro, en quien dijo confía.

El pronunciamiento del fiscal Barbosa, se dio en medio de la polémica que se ha generado por el origen político que podrían tener las disidencias de Iván Márquez e Iván Mordisco y por las solicitudes del Gobierno Nacional de suspender las órdenes de captura contra John Mechas, quien planeó el atentado contra el expresidente Iván Duque.

“Estamos esperando la respuesta del Gobierno, sobre lo que diga o no diga el Comisionado de Paz a mí me tiene completamente sin interés, realmente no estoy haciendo interlocución con ningún Comisionado de Paz, la interlocución que yo tengo en Colombia es con el señor presidente de la República Gustavo Petro, con él diálogo, con él converso pero aquí funcionarios de todo nivel que dicen una cosa u otra, no voy a entrar en esa discusión (…)”.

Agregó que “creo que además tenemos una excelente relación con el presidente, lo que el señor presidente responda frente a los simples requerimientos o explicaciones que pedí en una comunicación frente a este tema, es lo que yo quiero saber para proceder en el marco de mis competencias a tomar una decisión, ya si el comisionado de paz dijo a, b o c o cualquier funcionario, no voy a entrar en esas discrepancias porque entiendo que al mismo tiempo se requiere es que haya libertad para que el presidente de la República tome las decisiones”.

Barbosa también aseguró que “yo creo es en la palabra de Gustavo Petro, no en la palabra de otro funcionario”.

Alias ‘John Mechas’

Dijo que está presto a conocer los argumentos del Gobierno Nacional para atender los requerimientos y ejercer las competencias que establece la ley.

También aseguró que tiene un diálogo amable con el presidente de la República y lo que le interesa es escucharlo “porque es quien tiene finalmente la voz final, él tiene competencias para decidir si abre o no abre discusiones de paz con disidentes o si opta por decir que deben ir por sometimiento”.

Agregó que él no opina, sino que cumple sus competencias.