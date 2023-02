Padres de familia de colegio en Santa Marta exigen mejoras en su infraestructura

Padres de Familia del colegio El Líbano de Santa Marta, nuevamente levantaron su voz de protesta por las condiciones en que se encuentra el plantel educativo, según los denunciantes pasan los días y siguen las deficiencias en su infraestructura.

“No hay una luz propia para el plantel, no tienen agua porque la motobomba no arranca y la solución que dio la empresa Ai-re, es a que dentro de un mes es que pueden solucionar porque apenas la petición la hizo infraestructura el 16 de febrero”, aseguró Nelly Valenzuela, madre de familia.

Según lo manifestado por los padres de familia, tenían pensado hacer un plantón a las afueras de la institución para evitar el ingreso de los estudiantes, pero esto no fue posible porque no les permitieron tal actividad, “estamos tristes porque trajeron a la policía y dijeron que si los alumnos no entraban a clases nos metían presos”, aseguró Valenzuela.

Hace unas semanas varios de ellos radicaron una denuncia ante la Contraloría, para exigir investigación por posibles irregularidades que se presentan en el colegio, “nos contestaron, pero ellos dijeron que no tenían manejo para solucionar eso y lo pasaron a la Contraloría general, para ver que podemos lograr”, puntualizó la madre de familia.

Es de recordar que, la alcaldía de Santa Marta aseguró que el colegio se recibió el año pasado con las especificaciones acordadas y espacios para la formación de los jóvenes. Según la secretaría, durante el mes de enero se hace la apropiación de la estructura por parte de los directivos y docentes, y el acondicionamiento para las clases; cuenta con el servicio de energía, con lo que también se garantiza el suministro de agua, puesto que la sede cuenta con albercas para el almacenamiento de la misma y los equipos necesarios para su distribución en los puntos hidrosanitarios.