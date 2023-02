Admiten tutela para revisar trámite de reforma a la salud en la Cámara

Tras la negativa del presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, para someter a consideración de la Plenaria de esa corporación las apelaciones presentadas en contra de su decisión de tramitar la reforma a la salud como una ley ordinaria, la oposición radicó una tutela que fue admitida este jueves.

El juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá estudiará la presunta vulneración de derechos fundamentales como el debido proceso y la participación en política de los congresistas, teniendo en cuenta que la decisión tomada por Racero fue resolver el conflicto de competencias con los presidentes de las distintas comisiones y no ante la Plenaria.

En ese sentido, el representante del Pacto Histórico tendrá un día para entregar sus argumentos al juez y allegar las pruebas que sustenten la decisión de enviar la iniciativa a la Comisión Séptima y no a la Primera, donde se tramitan las leyes estatutarias.

#Atención, el Juzgado 15 Laboral del Circuito admitió nuestra tutela contra el presidente de la Cámara @DavidRacero, quien tiene un día para responder. Esperamos que actúe en derecho y cite a plenaria para decidir sobre apelación al Proyecto de Ley 339 de reforma a la salud. pic.twitter.com/3CbgxzLXkQ — Óscar Villamizar M. (@OscarVillamiz) February 23, 2023

Sin embargo, el juez decidió no conceder la medida cautelar solicitada para suspender el trámite del proyecto, “pues no se observa vulneración inminente de los derechos fundamentales alegados que no puedan dar espera mientras se resuelva la presente acción, máxime cuando la acción de tutela es de resolución expedita y prioritaria en un término no mayor a 10 días”.

En las últimas horas fueron designados los ponentes y están previstas varias audiencias públicas, previo al primer debate de la reforma a la salud, proyecto prioritario en la agenda del Gobierno, trámite que podría iniciar de cero si prosperan las pretensiones de los congresistas autores de esta tutela.