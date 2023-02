Caso Uribe: Procuraduría pidió preclusión porque no hay pruebas

La Procuraduría General de la Nación solicitó ante la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, pidió que se precluya la investigación que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos. 3

Según explicó el delegado de la Procuraduría no existe ninguna prueba que demuestre la responsabilidad del también expresidente en la comisión de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Acá no hay una llamada, no hay un testigo que diga Álvaro Uribe Vélez me citó en su casa, me dijo ‘vaya y mienta’, no hay una llamada interceptada en la que se escuche a Álvaro Uribe haciéndole promesas remuneratorias a alguien para que calle o distorsione la verdad. No existe”, dijo el delegado de la Procuraduría.

Al no existir elementos materiales probatorios no existen las condiciones para siquiera considerar que se puede seguir investigando estos hechos al no existir ningún delito que hubiera cometido el exsenador.

“No hay otra solución, su señoría, que en la línea que el proceso penal no debe investigarse eterna y permanentemente toda la vida, considera el Ministerio Público que no se dan los elementos para la formulación o presentación de un escrito de acusación, y en este sentido, es viable que se acceda a la petición de preclusión que hace la Fiscalía General”, afirmó.

De esta manera, la Procuraduría se suma a la solicitud que hizo la Fiscalía General de la Nación de precluir la investigación contra el exsenador por atipicidad del delito.