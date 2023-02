Costo fiscal de reforma a la salud: congresistas debaten sobre proyecto del Gobierno

Recientemente se conoció un documento de 17 páginas, en el cual los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo; Educación, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia López, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, le presentaron a la ministra de Salud, Carolina Corcho, sus reparos sobre la reforma a la salud.

En el documento, los ministros señalan que, a juicio de sus carteras, “el proyecto de ley deberá atender los trámites y condiciones especiales de las leyes estatutarias”.

De igual forma, piden claridad en el modelo mixto de aseguramiento y piden mantener a las EPS como integrantes del sistema de salud.

A propósito de esto, La W conversó con la senadora Norma Hurtado, el representante del Pacto Histórico Alejandro Ocampo y el representante del Centro Democrático Andrés Forero, sobre la viabilidad de esta reforma del Gobierno Nacional.

Para empezar, Hurtado aseguró que “Colombia necesita muchas respuestas por parte de la ministra de salud y por parte del equipo denominado la sociedad civil, quien construyó este documento (…) surge esta carta que ratifica las preocupaciones, lo que ha sucedido estos días no es dramático como lo ha dicho el ministro del Interior”.

Por su parte, Alejandro Ocampo indicó que “tenemos que invertir en la atención primaria y tenemos que garantizarle a los colombianos la atención en salud y eso vale una plata (…) la reforma a la salud va a ser que el Estado invierta en la salud de los colombianos”.

Agregando que “el encargado de estas cosas es el Congreso y allá los invitaremos a todos, nosotros vamos a visitar al ministro de Hacienda porque vemos que no estamos muy de acuerdo con algunas cosas que se plantean en la carta y queremos aclaraciones”.

Por último, el representante Andrés Forero, expresó que lo más preocupante de la carta que se filtró fue que la “ministra Carolina Corcho le mintió descaradamente al país (…) ella había asegurado que la reforma no tenía preocupado al ministro de Hacienda y que eso no tenía un impacto significativo. Yo también he mandado varios derechos de petición al MinHacienda preguntando sobre el impacto fiscal de la reforma”.

