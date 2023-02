No es lo más efectivo ante erosiones: UNGRD sobre Proyecto de Protección Costera

Cartagena

Después de una grave inundación en Cartagena, capital de Bolívar, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) adelantó una licitación en la que se presentaron 18 empresas extranjeras.

Sin embargo, según denuncias conocidas por W Radio, en su momento la licitación se declaró desierta debido a que el Gobierno no habría aclarado las observaciones presentadas por los proponentes. El megaproyecto terminó en manos de un contratista nacional y, hasta la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, este avanzaba rápidamente.

No obstante, la procuradora Margarita Cabello alertó que “la solución es el problema (…) la inversión está en riesgo de irse por la borda” después de su visita a Cartagena hace pocas semanas.

María Isabel Lugo, secretaria de Valorización, explicó en diálogo con La W que han tenido “bastantes inconvenientes con la comunicación con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo durante este nuevo gobierno, esto nos ha complicado la ejecución del proyecto respecto al ritmo que traía”.

La secretaria pidió que el proyecto se haga con celeridad, ya que tiene un componente social bastante grande al intervenir las playas. Con respecto a las demoras en la Playa 5, explicó que esta zona no abrió para la temporada alta debido a que necesita el visto bueno de la Dirección General Marítima y Portuaria, DIMAR, autoridad marítima colombiana.

“En diciembre hubo unas mediciones que no eran claras y no establecían si la playa era segura o no por lo cual estableció que la playa no se podía abrir todavía”, sostuvo.

El ritmo de ejecución del contrato se desaceleró después de la llegada del Gobierno de Gustavo Petro. La UNGR y el distrito de Cartagena tenían reuniones quincenales para verificar el seguimiento del contrato, pero solamente hasta febrero el director Javier Pava asistió a la reunión.

Pava, por su parte, aseguró en La W que “el hecho de que no haya asistido personalmente en estos seis meses no significa que no se haya atendido (…) viajaré este viernes (3 de marzo) nuevamente para revisar temas que fueron encontrados en el informe como el atraso que existe en la ejecución de la fase I”.

También explicó que apoyarán el proyecto, ya que está en ejecución, pero que no están de acuerdo que este tipo de opciones sean las más efectivas cuando a nivel del mundo “las erosiones costeras e inundaciones cada día son más complejos de tratar y la solución no son las obras de ingeniería que se propusieron”.

Escuche la entrevista a María Isabel Lugo y Javier Pava en La W: