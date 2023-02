María Isabel Urrutia por salida del MinDeporte: “hay un poder detrás del presidente”

La ministra saliente del Deporte, María Isabel Urrutia, habló con La W sobre el anuncio del presidente Gustavo Petro de su salida de esa cartera y la de otros dos ministros más de sus respectivos cargos.

“Preocupa el estilo y la forma en que se hizo, pero ese es el ámbito político. Que no me avisaran con tiempo me molesta, es lo único. Yo seguiré trabajando, me da igual ser o no ministra porque mi lucha es por el deporte colombiano”, dijo.

¿Alguien le hizo el ‘cajón’?

“El cajón es porque quise hacer lo que tenía que hacer y lo que el presidente me encomendó sobre el tema de corrupción. El Ministerio del deporte solamente tiene 800 funcionarios de carrera. Estamos en una época electoral y hay arreglos políticos”, aseguró.

Poder detrás del presidente

“Se van a dar cuenta en estos días. Es un poder muy duro y el MinDeporte ha sido la caja menor de muchos políticos. Cambié esas costumbres y por hacerlo termino siendo sacrificada”, señaló.

¿Quién es esa persona en la Casa de Nariño?

“No voy a decir nombres, pero uno conoce el ambiente y estoy esperando que me notifiquen por qué salgo de la cartera”, aseguró.

Señalamiento contra Dilian Francisca Toro

“Ahí estaba la doctora Dilian Francisca que ha manejado el ministerio del Deporte, dentro de los funcionarios que no volví a contratar el Ministerio tenía 2.500 OPS, entre esas el 70% era de ella”, comentó.

Reviva la entrevista completa con la ministra de Deporte saliente, María Isabel Urrutia: