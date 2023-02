Patricia Ariza sobre su salida del MinCultura: “me llamaron dos minutos antes”

La ministra de Cultura saliente, Patricia Ariza, pasó por los micrófonos de La W luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, anunciara cambios en su gabinete ministerial.

En conversación W Radio, con Julio Sánchez Cristo, aseguró que conoció la determinación del mandatario dos minutos antes de su alocución presidencial.

“No recibí notificación. Me llamaron dos minutos antes de que el presidente hiciera la alocución presidencial (…). Me dijeron que el presidente quería mi renuncia y les dije que ‘con mucho gusto’”, contó.

Asimismo, se refirió a las diferencias con el presidente Petro, destacando que pensaba que eran “malos entendidos”.

“No consideré que fueran diferencias esenciales, pensé que eran cosas normales, pero bueno. El presidente está en su derecho”, aseguró.

Además, señaló que no puede decir que su salida se deba a posibles presiones para darle el Ministerio de Cultura a partidos políticos.

Por otra parte, se refirió a las diferencias que tenía con el viceministro de Cultura y mencionó que le molestaron las formas en las que se anunció su destitución.

“Las estábamos resolviendo, nos estábamos poniendo de acuerdo. Me sorprendió la decisión. Lo que me molesta es la manera en como se hizo porque sigo siendo leal al gobierno del cambio”, afirmó.

Finalmente, nombró algunas de las razones que la llevaron a ella a liderar la cartera de Cultura, siendo una lideresa de artistas.

“Me presentó mi vida artística que ha sido consecuente, de mucha resistencia. Además, hacía parte del Pacto Histórico, siempre he sido una lideresa en defensa de los artistas”, concluyó.

