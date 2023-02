Dilian Francisca Toro a María Isabel Urrutia: “no tengo injerencia en MinDeporte”

En diálogo con La W, la ministra saliente de Deporte, María Isabel Urrutia, lanzó fuertes acusaciones tras la decisión que tomó el presidente Gustavo Petro en su gabinete.

Uno de los nombres que salió a la luz fue el de la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro.

“Ahí estaba la doctora Dilian Francisca que ha manejado el Ministerio del Deporte. Entre los funcionarios que no volvió a contratar, el ministerio tenía 2.500 OPS y entre esas el 70% era de ella, contando de ahí para abajo”, aseguró María Isabel Urrutia.

Dilian Francisca Toro respondió ante estas declaraciones y aseguró que no tiene ningún tipo de injerencia en el Ministerio del Deporte. “No tengo ni he tenido injerencia en el Ministerio del Deporte”, indicó.

Además, aseguró: “nosotros no tenemos nada que ver con el Ministerio, tampoco tenemos nada que ver con el nombramiento de nadie, lo que tengo entendido es que fue por algún problema de desempeño por lo que vi en los medios”.

Sobre los recientes encuentros del presidente Gustavo Petro con distintas colectividades, dijo que no se habló de la salida de ministros.

“En la reunión de ayer no se tocó en ningún momento que iban a salir ministros y menos la señora María Isabel Urrutia. Su desempeño como ministra no lo puedo distinguir, uno no puede ir haciendo aseveraciones sin saber si es cierto lo que se está expresando”, dijo Dilian Francisca Toro.

