Un mes después de la emergencia en Rosas, Cauca, damnificados denuncian abandono

Las familias que lo perdieron todo aún no han sido reubicadas. Crédito: Alcaldía de Rosas.

El alcalde del municipio de Rosas, José Roberto Campo, señaló que después de la avalancha en la vereda Chontaduro, que tiene incomunicado al suroccidente del país, no se han cumplido los compromisos del presidente Petro de reubicar a las familias que lo perdieron todo.

“Con tristeza miramos que el enfoque siempre ha sido reabrir la Panamericana, y es entendible, pero se están olvidando de Rosas”, dijo el mandatario.

De igual manera, afirmó Campo que se les está dando acompañamiento y apoyo a los campesinos del departamento de Nariño con subsidios, contrario a lo que pasa con la población del municipio de Rosas, que lo perdieron todo y que están quedando en el olvido.

De acuerdo con el mandatario, el anuncio de la compra de los predios para las personas que perdieron sus hogares se hizo el pasado 15 de enero y desde esa fecha al día de hoy es poco lo que se ha avanzado en la materia.

La preocupación de los damnificados de las veredas La Claridad y Santa Clara, también de la administración municipal, radica en que no se han tenido en cuenta los terrenos recomendados por la comunidad, acordes a la actividad agrícola que venían desempeñando, que es netamente cafetera, antes de la emergencia.

“Yo veo con preocupación que no se cumpla con el compromiso del presidente, quien en enero, afirmó que pasados 15 días estarían comprados los predios y hasta ahora no hay luz verde. Además, quieren llevar a los afectados al Valle del Patía, donde no se da el café”, puntualizó el alcalde de Rosas.