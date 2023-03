Los amarraron, apuñalaron y golpearon: esposa de policía secuestrado en el Caguán

En diálogo con La W, Geraldine, esposa de uno de los más de 70 uniformados de la Policía Nacional que se encuentran secuestrados en el sector de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, rechazó lo sucedido y entregó detalles de lo que han sabido los familiares de los policías que se entregaron a la guardia campesina, tras horas de enfrentamientos. En estos hechos, murió el Subintendente Ricardo Arley Monroy, además de un campesino.

“Realmente hay un capitán que está encargado de llamar a las familias y algunas personas las llamaron, a mí no me llamaron, incluso pedí el número para hablar con él y saber lo que está pasando, él solo me digo que hasta la presente sabía que están retenidos y están en diálogos y que lo estuviéramos llamando a la hora que fuera, no me han llamado, no me han dicho nada, no sé absolutamente nada de él.”

Según relata la mujer, su esposo le alcanzó a comunicar los graves enfrentamientos que habían iniciado desde muy temprano, “iban a hacer las 8 de la mañana, se me hizo raro porque él siempre deja un mensaje o llama temprano, a mí se me hizo extraño, le hice una videollamada y le dije que cómo estaba y me dijo que se estaban metiendo a la petrolera, que se estaba complicado y que estaban procediendo desde las 5 de la mañana, después me escribió la esposa un amigo de él y le comenté lo que habíamos hablado y me dijo que en la sección de él habían asesinado a un compañero y se tuvieron que entregar.”

Además, Geraldine también explicó que su esposo y sus compañeros aún siguen secuestrados y en algunos casos, heridos . “Lo que me dijo la esposa de un compañero es que están heridos, que están en condiciones pésimas, nadie nos dice nada, nadie hace nada (…) están en pésimas condiciones cuando ellos tuvieron que entregarse, hubo unos campesinos que los amarraron de un poste, los apuñalaron, a otros les pegaban, les hicieron quitar la ropa y pertenencias, les quitaron celulares y las maletas se las quemaron y botaron.”

Escuche la entrevista completa a continuación: