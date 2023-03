Nos trataron como animales y nos pasearon como trofeos: policía liberado en Caguán

El pasado 02 de marzo Colombia despertó con una emergencia pública en San Vicente del Caguán, pues un grupo numeroso de campesinos se enfrentó con la fuerza pública que una situación que dejó un policía fallecido, un campesino muerto y más de 74 patrulleros secuestrados por la Guardia Campesina.

Albeiro Carvajar fue uno de estos patrulleros que el viernes 03 de marzo, un día después de su secuestro, fue liberado junto a su compañeros, y por este motivo dialogó con W Fin de Semana para contar la crónica de cómo fueron los lamentables hechos.

Carvajal inició mencionando que muy temprano comenzó el choque entre ambos sectores, pero “pasaron las horas y todo iba creciendo, se solicitó apoyo porque nos estaba sobrepasando la situación y hacía las 6:30 de la mañana ya nos habían secuestrado a un compañero”, dijo.

Posteriormente, mencionó que “nos estaban atacando desde todos los puntos cardinales, eran muchos campesinos y a nosotros nos tocaba retroceder. Para las 8:00 de la mañana ya contábamos con el compañero fallecido, nos tuvismos que reunir y salvaguardar nuestras vidas”.

A pesar de eso, según cuenta, no funcionó. Pues luego de estos hechos contó que ya tenían cuatro compañeros secuestrados y así mismo, que se estaban quedando sin dotación a la vez que los amenazaban, pues si no se rendían, asesinaban a los patrulleros que ya habían secuestrado.

“ Ya no teníamos casi gases para repeler los ataques y nos dijeron que si no entregábamos las otras cosas mataban a nuestros otros compañeros, entonces optamos por no pelear más, rendirnos y salvaguardar nuestras vidas y las de los otros patrulleros ”, relató.

Finalmente, explicó que “nos quitaron todas las cosas: celulares, billetera, reloj. Nos pasearon por un caserío como si fuéramos un trofeo; como si fuéramos animales. Nos tiraron al piso y estuvimos hasta las 4:30 de la tarde; dijeron que nos iban a picar y que nos iban a tirar al río ”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: