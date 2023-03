“Al Bagre no ha llegado el Gobierno”: Mineros que protestan en el Bajo Cauca

Sigue siendo crítica la situación en algunos municipios del bajo Cauca antioqueño, tras el sexto día de bloqueos y protestas que se registra por parte de mineros de la zona. Uno de los municipios más afectados, es El Bagre, allí sus habitantes piden urgentemente la intervención del Gobierno Nacional, ya que están empezando a sentir el desabastecimiento por cuenta de estas manifestaciones.

En diálogo con Contrarreloj, Juan Gabriel Rodríguez, personero de El Bagre relató la difícil situación que se afronta en el municipio. “Estamos en un bloqueo en este momento, más de 8 mil personas no han podido salir, los mineros tienen unas peticiones justas y el pedido es que el Gobierno haga presencia en los territorios para que escuchen las necesidades o peticiones de los pequeños mineros, tenemos una situación compleja en el territorio, hay situaciones de personas que no tienen alimento, algunos territorios no tienen gas domiciliario”.

“Todos los mineros y comunidades están solicitando lo mismo, que se siente el Gobierno con ellos, con respecto a la infiltración de grupos eso lo ha dicho la Fuerza Pública, realmente las vías del comercio están bloqueadas porque no podemos desconocer la incidencia que tienen en el territorio, por eso muchos comerciantes ante las dudas, prefieren cerrar. Se está mirando la posibilidad de decretar un confinamiento aquí en El Bagre, hay familias que literalmente no tienen que comer”.

Entre tanto, uno de los líderes de las protestas y bloqueos en el sector de El Bagre, explicó en W radio, cuál es la razón de estas manifestaciones y negó que grupos armados ilegales estén presionándolos. “Las peticiones son las mismas que se han hecho en zonas como Caucasia, quemada de máquinas amarillas, de dragas y planchones (…) estamos aquí 250 personas que estamos en el trancón y todos somos líderes (…) puro mineros hay aquí, nacidos y criados aquí, eso es falso qué hay grupos, aquí el paro que hemos hecho, ha sido pacifico”.

Por último, aseguró que continuarán estas protestas y bloqueos hasta ser escuchados. “Aquí al Bagre no ha llegado el Gobierno, todas las reuniones ha sido en Caucasia, pedimos que seamos tenidos en cuenta porque aquí todos los mineros en esta zona tenemos el mismo problema”.