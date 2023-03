Retención hace parte de verbos que describen el secuestro: MinDefensa

El ministro de la Defensa Iván Velásquez, respondió a las críticas que se han registrado en las últimas horas por cuenta, del secuestro más de 74 policías, en la zona de San Vicente del Caguán, tras una protesta de guardia campesina. Sin embargo, el hecho lamentablemente terminó con la muerte de un policía y de un campesino, además de varios heridos.

“Lamentamos y rechazamos la muerte del subintendente porque nos duele, pero de ahí a reclamar como he escuchado de algunos que es que el Ejército no controló la situación, ahí el único control que podía hacerse es disparando, y yo creo que la sociedad colombiana tiene que hacerse esa reflexión, ¿queremos una muerte tan trágica como que se hubiera podido producir con una reacción de los militares? El propio comandante me decía que se podía generar algo más grave si hubiéramos intervenido”, señaló.

“El tipo penal del secuestro se define como quien sustraiga, retenga, arrebate, la retención hace parte de los verbos que describen el secuestro. Estos policías que estaban en manos de los campesinos y que teníamos la posibilidad de discutir para la liberación, ¿no era lo deseable?, que se agotaran todos los recursos para la liberación de los policías y eso fue lo hicimos. Yo comprendo la indignación, ese dolor, pero también escuche a muchos de los policías que estaban agradecidos porque habíamos acudido a buscar su liberación”.

Por eso, el ministro pidió a toda la comunidad, a toda la sociedad, a los medios y generadores de opinión y también a los organismos de control, “a que todos que revisen con objetividad y ecuanimidad esto que ha ocurrido y que concluyan si este fue el procedimiento fue adecuado para salvar más vidas, se está en el hecho de los policías rodeados por los campesinos, una decisión, la valoración que se hace de manera de inmediata de mayor del Ejército de no intervención me pareció una buena elección”.

El ministro Velásquez finalizó enviando un mensaje a todos los que piden mano dura, para este tipo de hechos, “yo creo que a todos ellos les hago el llamado de pensar frente al valor de la vida, frente a las graves dificultades que se vivían en ese momento, ¿cual era la solución más adecuada?”.