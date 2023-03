Grupo proucranio, posible autor del sabotaje a Nord Stream, según EE.UU. y Alemania

Un grupo proucraniano estaría detrás del sabotaje a los gasoductos Nord Stream, ocurrido el 26 de septiembre de 2022, según la inteligencia de Estados Unidos. Sin embargo Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, no habría estado enterado de la operación.

Esta información sale a la luz semanas después de que el periodista Seymour Hersh publicara un artículo señalando a Estados Unidos como responsable del sabotaje, en una supuesta operación encubierta de agentes estadounidenses aprobada por el presidente Joe Biden.

Rusia buscará que la ONU apruebe una investigación sobre Nord Stream este mes

A raíz de estas revelaciones, Rusia dijo que buscará que a lo largo de este mes el Consejo de Seguridad de la ONU vote una propuesta para poner en marcha una investigación internacional sobre el sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que tuvo lugar el pasado septiembre.

La delegación rusa había hecho circular previamente un borrador de resolución con ese fin y hoy reaccionó a la publicación en The New York Times de una información según la cual nuevos datos de inteligencia vistos por funcionarios estadounidenses apuntan a que la acción fue llevada a cabo por grupo proucraniano.

“Esto demuestra que hacemos lo correcto al presionar por una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para lanzar una investigación internacional sobre el sabotaje de Nord Stream liderada por el secretario general de la ONU”, dijo a través de Twitter el embajador adjunto ruso, Dmitry Polyanskiy.

El diplomático apuntó que los países del Consejo ya han mantenido tres rondas de consultas a nivel de expertos sobre el borrador de resolución y aseguró que el voto “definitivamente” tendrá lugar para antes del final de marzo.

En el momento del sabotaje, Moscú acusó a países “anglosajones” de estar detrás, aludiendo a la oposición al proyecto que durante años ha mantenido Washington -porque supuestamente genera dependencia europea del gas ruso-, mientras algunos países occidentales han apuntado en la dirección contraria.

Los ataques contra los gasoductos, que no se encontraban en servicio, causaron dos fugas en cada uno de ellos, dos en la zona danesa y dos en la sueca, todas en aguas internacionales.

Según los funcionarios estadounidenses citados por The New York Times, no hay pruebas de que el presidente Volodímir Zelenski o sus más cercanos colaboradores hayan estado involucrados en la operación.

También hoy se conoció una investigación conjunta de varios medios alemanes que afirma que las pesquisas de las autoridades del país sobre el ataque han hallado huellas que conducen a Ucrania.

Los investigadores alemanes han logrado reconstruir cómo se realizó la voladura y han identificado una embarcación supuestamente empleada en la operación, alquilada por una empresa con sede en Polonia propiedad de dos ciudadanos ucranianos, de acuerdo con dichos medios, entre los que se encuentra la cadena pública ARD.

Según esta versión, la colocación de los explosivos fue realizada por un equipo de seis personas, compuesto por un capitán, dos buzos, dos asistentes de buceo y una doctora, cuyas nacionalidades no han sido esclarecidas, pues usaron pasaportes falsos para alquilar la embarcación.

Según fuentes de los servicios de seguridad de varios países europeos consultadas por dichos medios alemanes, poco después del atentado, en septiembre, un servicio secreto occidental ya informó a países aliados de que el responsable de la destrucción era “un comando ucraniano”.

Más tarde aparecieron otros indicios en este sentido, aunque por el momento no hay pruebas sobre la autoría intelectual o sobre quién ordenó la destrucción de los gaseoductos, señaló la investigación de los medios alemanes.