Presidenta de la CUT en Risaralda recibió amenazas de violencia sexual

Tras denunciar la crisis educativa que se vivió en los colegios oficiales de Pereira durante más de un mes por la falta de personal administrativo, de aseo, de vigilancia, algunos docentes y dotación en muchas instituciones, la líder social, sindical y presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores en Risaralda, Lina Montilla, recibió amenazas de violencia sexual por medio de redes sociales.

Montilla, explicó que después de haber dado un contexto de la situación de los colegios en Pereira en un medio de comunicación digital, conoció mensajes que incitaban a agredirla sexualmente desde un perfil que ya fue identificado y que está siendo investigado en este momento por la Fiscalía de Risaralda.

“En medio de todas las problemáticas educativas que hemos denunciado, hice unas declaraciones a un medio de comunicación virtual poniendo en conocimiento esta situación, posteriormente alguien comparte el video e incita a que se me agreda sexualmente, a que se me viole, en palabras específicas, además de acompañar esta publicación con palabras soeces e insultos, por lo que he tomado la decisión, junto con mi esquema de seguridad, de poner este hecho en conocimiento de las autoridades”, manifestó.

Indicó también que esta incitación a la violencia en su contra encendió las alarmas del esquema de seguridad con el que cuenta debido a amenazas que ya ha recibido en años anteriores, por lo que pidió a la Unidad Nacional de Protección que se revise este caso con enfoque de género y, de ser necesario, se refuerce su seguridad.

“La incitación a que se me agreda sexualmente es lo que enciende las alarmas en mi esquema de seguridad y en el Sindicato de Educadores de Risaralda, realmente genera mucho temor este tipo de amenazas, puede que alguien diga que no está contextualizado en medio de la situación que veníamos denunciando pero sabemos que mucha gente puede estar en desacuerdo con los sindicatos y con nuestro trabajo sindical, razón por la que generan este tipo de intimidaciones para amedrentar y generar miedo”, puntualizó.

Lina Montilla ha sido amenazada en reiteradas ocasiones por su labor, social, sindical y por las denuncias sobre falencias e irregularidades, principalmente, en el sector educativo; por ello, pide celeridad en el proceso investigativo de quien estaría detrás de estas amenazas que incitan a que sea violentada sexualmente y reitera la importancia de que este caso sea analizado con enfoque de género.