“Hoy me siento mujer”: critican posible ataque de diputado de Brasil a mujeres trans

El diputado Nikolas Ferreira, un influencer aliado del expresidente Jair Bolsonaro, usó una peluca en el Día Internacional de la Mujer durante un discurso para “poder hablar”. Varios congresistas criticaron el acto, calificándolo como un “ataque” a las mujeres trans.

“Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, la izquierda dijo que no podía hablar, así que resolví ese problema aquí. Hoy me siento mujer, me siento la diputada Nikole”, dijo el parlamentario, colocándose una peluca rubia en la cabeza. Además, señaló que “las mujeres están perdiendo su espacio por hombres que se sienten mujeres. Quieren imponer una realidad que no es.

El Ministerio Público Federal de Brasil le solicitó a la Mesa de la Cámara que investigue la “presunta violación de la ética” por parte de Ferreira. En una carta, la entidad aseguró que el diputado aprovechó el tiempo en la tribuna para, “con el pretexto de hablar sobre el Día Internacional de la Mujer, referirse a las mujeres de forma irrespetuosa y ofensiva”.

El fiscal Federal de los Derechos del Ciudadano expresó su repudio al discurso de Ferrira. Entre otras cosas, la nota dice que “es repugnante que un diputado utilice la inmunidad parlamentaria para, premeditadamente, cometer un crimen que puede ser imputado a cualquier ciudadano”.

La transfobia es un crimen en Brasil

La transfobia fue considerada un crimen de racismo y pasó a ser tratada como crimen atroz por el Supremo Tribunal Federal en 2019.

La Fiscalía de Brasil afirmó que las declaraciones del diputado aumentan el riesgo de violencia contra las personas transexuales.

Nikolas Ferreira fue el diputado más votado del país en las elecciones del año pasado, con 1.47 millones de votos.