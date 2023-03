“Fue surrealista”: Johanna Cure, sobre su participación en Grey’s Anatomy

En Colombia la cultura y el entretenimiento siguen siendo protagonistas, esta vez con una colombiana que llevando la bandera del país por lo más alto, se hizo con un lugar en una de las series con más nombre en la televisión mundial y así mismo, de las que ha recibido mejores críticas: Grey’s Anatomy.

Pues se trata de la barranquillera Johanna Cure, quien hace parte del elenco haciendo el papel de Natalia Asaki, unan jóven asiática que lucha contra el cáncer.

Por este motivo, la actríz, que es la primera colombiana en hacer parte del elenco de la aclamada producción, habló para los micrófonos de Contrarreloj y relató cómo fue el proceso para llegar hasta ese punto en su carrera.

“Fue en el segundo semestre en el que yo estaba en Nueva York grabando la serie de ‘FBI Most Wanted’, pero cuando entré (al elenco de Grey’s Anatomy) fue aterrador porque a pesar de tener mi tiempo actuando y la experiencia, el mercado de habla inglesa es nuevo (para ella), actuar en otro idioma da sustico y por supuesto más estando al frente de actores muy grandes como Dylan McDermott”, contó.

Además, contó cómo fue toda la historia para ser elegida en la serie, en donde dice, se presentó para un papel, pero fue escogida finalmente para el de Asaki.

“Fue chistoso. Yo estoy radicada en Los Ángeles y tu recibes audiciones que te llegan diario porque el mercado apenas le esta dando la oportunidad al latino, entonces me llegó esta audición de un capítulo anterior al que hoy estoy, y para un personaje y no quedé; me dio mucha tristeza y a las dos horas me llamó mi agente para decirme que no me dieron ese personaje porque les gusté tanto que me quisieron fue para el próximo capitulo y no solo para uno sino para dos; fue surrealista”, dijo.

Por otro lado explicó su papel y el trasfondo que tiene este personaje, en donde mencionó que refleja la realidad de muchos norteamericanos en ese país con el sistema de salud.

“Lo que van a ver en esta historia es real y es algo que se sufre desafortunadamente en la población norteamericana el seguro medico es muy caro y no todos tiene la oportunidad de tener uno muy bueno”, dijo.

Para finalmente mencionar que “ si eres independiente a veces es difícil tener un seguro que te cubra todos los gastos y es lo interesante de mi personaje, no solo afronta la enfermedad sino los gastos que esta conlleva porque terminas tu vida pagando grandes deudas “, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: