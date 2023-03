¿Por qué salió de la FNC Felipe Robayo, quien podría ser el nuevo gerente?

W Radio conoció que para el año 2018, siendo Felipe Robayo el gerente comercial de la Federación Nacional de Cafeteros, le pidió al gerente general que en ese entonces ya era Roberto Vélez, le permitiera manejar la publicidad de la marca Juan Valdez en el exterior, a lo que accedió.

Cuando eso ocurrió, Robayo ya con la autorización llevó a su propia gente para desarrollar el proyecto, dando así paso a realizar el primer contrato con una Agencia de Publicidad en New York, se pidieron tres cotizaciones gestionadas para ese negocio teniendo en cuenta que se realizaba con dineros que correspondían al Fondo Nacional del Café, al entrar a revisar dichas cotizaciones el área encargada de la Federación Nacional de Cafeteros, encontró que el personal contratado por Robayo hizo tres cotizaciones distintas a nombre de tres agencias sin haberlas gestionado en verdad, lo que llevó a que desde la Gerencia general se pidiera que Robayo despidiera a las personas a las que les había confiado la tarea.

Pese a ello, el que hoy se encuentra en la lista de aspirantes para quedarse con la gerencia de la Federación, no aceptó la petición y no despidió a las personas que habían cometido el error asegurando que no le parecía justo, por lo que entonces el gerente Roberto Vélez, tomó la determinación de despedir tanto a los que hicieron las cotizaciones como al mismo Felipe Robayo.