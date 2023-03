Mineros bloquean nuevamente dos municipios en el sur de Córdoba

Los habitantes de los municipios de Puerto Libertador y San José de Uré, en el sur de Córdoba amanecieron este 11 de marzo nuevamente bloqueados por parte de un grupo de mineros que atravesaron tractomulas para impedir el paso por la vereda Buenos Aires y el sector La Ye.

“Lastimosamente en el día de ayer (10 de marzo), en horas de la tarde habían levantado los bloqueos en todos los puntos, pero en horas de la noche se repitió la situación y estamos bloqueados del todo porque ya no son árboles tirados, sino que tienen tractomulas atravesadas en la vía. La situación es compleja y no sabemos qué va a pasar”, dijo el secretario de Gobierno de Puerto Libertador, Rafael Martínez.

“Según las primeras versiones, nos manifiestan que ellos (mineros) no se retiran porque la mesa de negociación en Caucasia no les entregó nada y que ellos no se van a ir sin nada. Abrigamos la esperanza que el lunes 13 de marzo se instale la mesa técnica que anunció el señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, y esperamos que eso empiece a arrojar resultados”, puntualizó el funcionario.

En contexto en La W:

Las jornadas de bloqueo han generado desabastecimiento de alimentos, combustible y han ocasionado una emergencia sanitaria por la falta de recolección de residuos. Las clases también se encuentran suspendidas.

Por este panorama, desde la administración departamental se informó que este 11 de marzo “la Gobernación de Córdoba junto con la fuerza pública, coordinan caravanas y corredores humanitarios para el abastecimiento de productos de primera necesidad en los municipios del sur de Córdoba”.

El paso por el puente San Jorge, en La Apartada, se encuentra habilitado, según la información entregada por las autoridades.

Pese a lo anterior, en Córdoba se declaró la alerta roja hospitalaria “ante la posibilidad de presentarse alteraciones de orden público por esta situación, con el propósito de garantizar la adecuada y oportuna prestación de los servicios de salud, se declara la alerta roja hospitalaria en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del departamento”. La alerta que permitiría que los centros de salud de Córdoba activen los planes hospitalarios de emergencia se extendería hasta este 11 de marzo a las 6:00 p.m.