Alias ‘Matamba’: la fuga que costó 6.000 millones de pesos

El expolicía, Manuel Antonio Castañeda en diálogo con La W, reveló datos sobre la fuga de Juan Castro Estupiñan, alias´Matamba’, ya que él fue el conductor que lo trasladó desde la zona aledaña a la cárcel La Picota hasta el departamento de Antioquia y por lo que le pagaron 4 millones de pesos.

“Yo por X o Y razones de la vida, pues, estuve en el lugar equivocado, no tenía conocimiento que se iba a transportar la persona, pues a mí me contactaron el día anterior para un servicio de alquiler de un vehículo, sin saber qué persona iba a transportar. Realmente yo participé como conductor desconociendo a quien iba a transportar, pero yo estuve el día de la fuga de ´Matamba´”, dijo Castañeda.

Indicó que, además durante este viaje que duró cuatro horas, nunca hubo un policía o retén que los parara: “nunca nos pararon, pues porque hubo participación de la Policía Nacional”. Además, Castañeda dijo que en este recorrido vio carros de la Policía y alcanzó a escuchar que todo el operativo para la fuga de ´Matamba’ tuvo un costo de 6 mil millones de pesos.

Luego de la colaboración en esta fuga, Castañeda, asegura que ya no se podía salir de este mundo, porque pese a que colaboró incluso con la misma DEA, no tenía quién lo protegiera por haberse filtrado que él era la fuente que divulgaba que se había volado ‘Matamba’.

“Tuve de cierta forma una presión por la organización y me tocó continuar haciendo las actividades, incluso, meses anteriores a mi captura tuve una reunión con un señor coronel de la DIJIN para informar esto, que yo ya no quería continuar o de qué manera me podían ayudar, pero realmente ninguno hizo nada, todo el mundo se justificaba, lo único que me decían literalmente era: hermano lo único que le puedo aconsejar es que no tire al agua a ninguno”.