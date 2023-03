Deberán compensar a habitantes: John Kasich sobre descarrilamiento de tren en EE.UU.

Tren descarrilado en Ohio, Estados Unidos. (Photo by US Environmental Protection Agency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)

A propósito de la tragedia que se presentó el pasado 3 de febrero en Estados Unidos, tras el descarrilamiento de un tren en el Estado de Ohio que transportaba materiales químicos, el excandidato presidencial John Kasich se refirió al desastre ambiental y lo que han hecho las autoridades para atender la emergencia.

De acuerdo con el también exgobernador de Ohio lo más preocupante son las medidas que puedan tomar para manejar la situación de manera apropiada. No obstante, señaló que lo que se ha hecho hasta ahora pudo haber sido mejor.

En ese sentido, explicó que se debe conocer qué sustancias transportaba el tren, seguido de un plan de reacción para abordar la tragedia y dar solución a las comunidades que se han visto afectados.

“Hay que mirar cómo están los habitantes, si su salud se ha visto en peligro y así poder compensarlos”, añadió. Así mismo, aseguró que debe hacerse justicia por el catástrofe ambiental.

Por otro lado, señaló que los ciudadanos deben tomar acciones para lidiar con el gobierno en caso de no estar satisfechos: “Localmente pueden empoderarse para buscar soluciones a los problemas que tienen”.

Candidatura

Sobre su candidatura, aseguró que no se esforzará por competir para ser un candidato en el Partido Republicano, “actualmente hay muchos que están compitiendo. Hay varios favoritos, pero a veces estos no ganan (…) cuando fui candidato las personas no me dieron chance y al final me fue bien, por eso no me gusta elegir ahora, es temprano para elegir a un favorito, pero estaré revisando de cerca la situación. Los candidatos deben tener la habilidad para recaudar el dinero y la magia para conectar con las personas”, puntualizó.

