Lo bueno y lo malo de la reforma pensional

El Gobierno destapó sus cartas en materia pensional y dio a conocer el proyecto de ley que será tramitado en el Congreso de la República. Esta reforma, que transforma el sistema a los pilares, modera algunos puntos que fueron muy criticados en la campaña y que pondrían en riesgo el ahorro de los colombianos.

José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, pasó por los micrófonos de Sigue La W para explicar de una manera clara en qué consiste la reforma pensional, además de los pros y los contras de la misma.

Lo bueno

“Hay cosas muy rescatables del proyecto de ley. El país estaba en mora en tener un programa como el Pilar Solidario, el cual ayudará a reducir de manera importante las situaciones de pobreza y vulnerabilidad de una población que no cuenta con una mesada o jubilación”, mencionó.

“Lo bueno es buscar simplificar el sistema actual en donde hay un sistema híbrido de competencia entre un sistema de ahorro individual y uno de prima media”, agregó.

Lo malo

“Aún es una propuesta que en algunos temas termina generando unos efectos hacia la economía del país en material fiscal y de ahorro”, explicó.

¿La reforma es una solución para la cobertura de las pensiones?

“El tema de la cobertura es múltiple porque desafortunadamente la discusión de fondo ni siquiera es del resorte de una reforma pensional. El hecho de que muchas personas no logren tener una pensión corresponde a una realidad del mercado laboral, lo que significa que corresponde a una realidad: que muchos están fuera de la formalidad”, indicó.

“Cuando uno mira el número de afiliados se da cuenta que ese número es mucho más grande que el de los cotizados, son pocas las personas que logran mantener cotizaciones permanentemente”, agregó.

No obstante, aclaró que lo que busca la reforma pensional “es que haya una protección y una red mayor para que las personas que no han logrado contar con las condiciones de formalidad tengan unos ‘colchones’ más grandes y no se expongan a situaciones de pobreza”.

Por otro lado, mencionó cuál es la expectativa económica que debe tener una persona que hasta ahora está ingresando al mercado laboral sobre su futura pensión.

“Hay tantas posibilidades en el ejercicio que se vuelve muy complejo porque en el nuevo sistema una persona joven entra y lo que hace es que si se gana entre uno y tres salarios mínimos es que queda en el sistema de Colpensiones”, comentó.

Otra de las opciones a la que hizo referencia fue: “si es alguien afortunado y entrar al sistema laboral y se gana más de tres salarios mínimos, habrá un influjo que también irá a Colpensiones, pero de ahí en adelante deberá escoger un fondo donde habrá ahorros y una rentabilidad. Al final de su vida cuando cumpla 1.300 semanas y la edad de jubilación, en ese momento habrá un componente que se construye sus aportes, con una tasa de reemplazos”.

No obstante, resaltó que hay un número muy importante de variables porque para muchos colombianos el problema es la incertidumbre del mercado laboral, por lo que señaló que cada caso “merece sus propios cálculos”.

Finalmente, fue enfático en decir que las personas no quieren reformas que aumenten la edad de jubilación.

“Lo que hace el sistema es, sin aumentar la edad, que está tomando como referencia las 1.300 semanas que eran del régimen de Colpensiones. Para esas personas que no clasifiquen en la transición, esa opción de 1.150 semanas del régimen de ahorro individual no será factible”, concluyó.