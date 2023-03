“Nunca autoricé el pago de sobornos”: exsenador Álvaro Uribe Vélez

El exsenador Álvaro Uribe Vélez, le aseguró a la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que nunca ha cometido un delito ni que tampoco ordenó que se sobornaran testigos ni que se les ofrecieran pagos o ayudas jurídicas.

También se refirió al abogado Diego Cadena y dijo que, tardíamente se enteró sobre las ayudas humanitarias y el pago de viáticos que hizo, pero indicó que en su corazón cree en la inocencia de quien en el pasado fuera su defensor.

Sobre los supuestos giros al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, aseguró que se enteró tarde de los giros de dineros.

“Me informó tardíamente por allá en junio o julio de 2019 cuando ya no realizaba gestiones para mi persona; yo he sido muy cuidadoso con la verdad y siempre le dije a Diego Cadena que no me interesa sino la verdad, la ley y la transparencia (…)”, dijo.

Uribe Vélez describió cómo se enteró de los giros a Vélez.

“Diego Cadena se me apareció en junio de 2019 y me dijo que, por razones humanitarias, le había dado un dinero a Vélez y yo le dije: - ¿hombre, Diego cómo haces eso? Eso lo van a interpretar mal, van a pensar que es un soborno de testigos, si me hubieras consultado te digo que de ninguna manera (…)”, dijo Uribe.

El también expresidente dijo que W Radio se enteró del pago de viáticos a la exjefa política de las Auc, Eurícide Cortés Velasco, alias “Diana”.

“Después apareció en la W Radio lo de la señora ‘Diana’, porque él no me dijo que le habían dado $700.000 de viáticos a ‘Diana’ sino que lo supe inicialmente por la doble W Radio, también tardíamente”.

Uribe también dijo que “le hice ese reproche al doctor Diego Cadena y él siempre me dijo: -nunca he pedido que digan una mentira o callen”.

Insistió en que le dijo en más de una oportunidad le dijo a Cadena, que esas “ayudas humanitarias”, podrían ser malinterpretadas como si fueran delito y que eso le preocupaba mucho.

“Aquí queda claro que yo no autoricé giros que lo supe tardíamente que lo reproché, pero además tengo que decir que el doctor Diego cadena siempre ha sido repetitivo y en mi alma se lo creo ojalá él lo pueda demostrar en el juicio que se está adelantando que él nunca pidió ni mentir ni callar (…)”.

Además, dijo que, “nunca se pidió mentir o callar, es lo que tiene que quedar claro en mi caso, señora juez”.

También señaló que la Corte Suprema de Justicia lo interceptó y nunca encontraron nada en su contra.

“En 21.000 interceptaciones a mi teléfono, durante 30 días, no encontraron nada”, señaló.