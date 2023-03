Nicolás Baptiste calienta motores para iniciar temporada de Fórmula Regional Europea

Este 17 de marzo estuvo para los micrófonos de Contrarreloj el joven piloto colombiano de 17 años, Nicolás Baptiste, para hablar sobre su debut en la Fórmula Regional Europea haciéndolo esta vez en un nuevo equipo.

Pues se trata de la escudería Sainteloc, equipo que es debutante en la categoría.

“Vamos a estar haciendo las pruebas de pretemporada de la Fórmula Regional Europea, estaré con Sainteloc, un equipo francés. Es un equipo que acaba de entrar a la categoría este año pero tienen una experiencia increíble en automovilismo europeo, son un equipo muy grande especialmente en Grandes Turimso”, mencionó Baptiste.

Así mismo se refirió puntualmente al equipo que tiene en la mira para esta temporada con el fin de hacer un buen año. “Los equipos de punta son los que hay que vencer, Prema Racing es uno”.

Sin embargo, el tema económico para el piloto bogotano ha sido problemático, pues sus padres lo han ayudado hasta donde pueden pero no hay patrocinadores.

“Ha sido un tema difícil, hasta el momento todo el tiempo me han ayudado mis papás pero este año ya no pueden, el ultimo año me ayudaron con lo que les quedaba y los patrocinios han sido un tema muy fácil de conseguir, no ha habido mucho apoyo”, dijo.

Por lo que finalmente invitó a que se apoyara más a los deportistas colombianos como él que se encuentran en estas disciplinas con “el sueño de llegar a la Fórmula 1″.

Escuche la entrevista completa a continuación: