¿Donald Trump podría ser detenido este martes 21 de marzo? Análisis

Donald Trump. (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, anunció el pasado sábado 18 de marzo en su red social Truth Social que cree que será arrestado el próximo martes 21 de marzo. Por eso, convocó a protestas ante una posible acusación por un soborno a la actriz de cine para adultos Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, antes de las elecciones de 2016.

Randall D. Eliason, exfiscal de Estados Unidos, habló en La W sobre el mensaje del expresidente Donald Trump en el que afirmó que cree que será arrestado el próximo martes 21 de marzo.

Eliason, se especializó en delitos de cuello blanco como miembro de la sección de Corrupción Pública y Fraude Gubernamental de los Estados Unidos.

Respecto a las acusaciones y delitos que se le imputarían al expresidente de los Estados Unidos, el exfiscal señaló que, “Hay un mundo de diferentes cargos potenciales, uno de esos tiene que ver con la actriz Stephanie Cliffor y otro con gastos ilegales durante su periodo en la Presidencia de los Estados Unidos”.

La investigación de Manhattan, que ha durado casi 5 años, se centra en un presunto pago de 130.000 dólares a Stormy Daniels a cambio de su silencio durante su campaña electoral a la Casa Blanca de 2016.

El pago secreto buscaba supuestamente evitar que hiciera pública una presunta relación sexual con el entonces candidato a la presidencia.

Este caso marcaría la primera acusación para el anterior presidente estadounidense y podría dar un vuelco a la carrera presidencial de 2024, en la que Trump sigue siendo uno de los principales contendientes republicanos.

Al respecto, el exfiscal de Los Estados Unidos, Rasndall Eliason dijo que, “es algo sin precedentes y será un nuevo territorio para las autoridades, sin embargo, es apropiado hacerlo. Seguramente esta situación afectará la campaña de Trump”.

“Es muy probable el arresto, sin embargo, no será mañana. Posiblemente no irá a prisión, será acusado, pero no esposado”, agregó.

