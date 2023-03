Abogado del Clan del Golfo: “si no hacen la paz con todos, no habrá Paz Total”

Autodefensas Gaitanistas de Colombia. (Photo by JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images) / JOAQUIN SARMIENTO

¿Es posible una Paz Total sin el Clan del Golfo? El presidente Gustavo Petro ordenó retomar la lucha frontal contra el Clan del Golfo y señaló al grupo armado ilegal de estar detrás del paro minero y los hechos vandálicos en el Bajo Cauca.

Para conocer más detalles de la situación, Sigue La W se comunicó con Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo y quien maneja los detalles de lo que piensan desde ese grupo armado con este fin del cese al fuego que había sido decretado el 31 de diciembre de 2022.

“Se recibió con sorpresa y tristeza el anuncio del Gobierno Nacional en el cual suspendía de manera unilateral el cese al fuego que había decretado (…). No ha habido una comunicación oficial con el Gobierno. No hay una pauta de si seguimos dialogando si seguimos hablando sobre los temas de la Paz Total”, señaló.

A propósito, enfatizó en que el decreto del cese al fuego “establecía la creación de protocolos para la verificación” del mismo “y esos no se conformaron”.

¿Cómo se puede plantear un cese bilateral sin protocolos?

“Tengo que ser objetivo y leal con la historia. Los que guardaron silencio este tiempo esperando a ver qué iba a pasar fueron las AGC. Ahí es cuando entro yo: me contrataron a mí como abogado para representarlos en una negociación jurídica con el estado”, expresó.

“Cuando llegamos a la reunión no damos cuenta de que hay unos protocolos que aparentemente habían diseñado, como un borrador para las AGC, ya no era ese sino estaban en la elaboración de otro. Es decir, al martes de la semana pasada no había protocolos claros”, aseguró.

De esta manera, explicó cuál es la voluntad del Clan del Golfo de avanzar en el proceso de Paz Total con el Gobierno Petro.

“La consigna de ellos es que la Paz Total y atender al llamado que les hizo el Gobierno. Hace una semana me reuní con el alto comisionado de Paz y algunos testigos ese diálogo y la Conferencia Episcopal. Se iba a conformar el sistema de monitoreo del cese al fuego”, dijo.

Sobre los hechos de violencia que se han generado en medio de paro minero en el Bajo Cauca y de los que el presidente Gustavo Petro responsabilizó a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, mencionó que se debe investigar y resolver sobre quién está detrás de esos hechos.

“Claro que hay actos de vandalismos. Ahora, el problema que se tiene que resolver es quién lo hizo. Ellos de manera categórica han dicho que no lo hicieron. Dicen que están de acuerdo con el paro, pero que no están detrás de los hechos vandálicos”, afirmó.

De la misma manera, aclaró que él como abogado no tiene evidencia de que el Clan del Golfo no estuvo detrás de la violencia en el paro minero, pero destacó que ese no es el modus operandi de ese grupo armado.

“Al alto comisionado le hicieron llegar los elementos de que no fueron ellos (las AGC), sino que fueron otros actores. Manifestaron de manera categórica que ellos no atentaron contra unos acueductos cuando son ellos quienes llevan este servicio a muchas zonas; menos quemar una ambulancia para luego salir jugando con la camilla. Eso no hace parte de la organización”, sostuvo.

“Si el ministro dice tener pruebas, las debe tener. Si son ciertas o no, eso no lo sé. A él le llega una información de inteligencia porque no es él el que se interna en la selva”, añadió.

Por otro lado, se refirió al rechazo que desde un principio han tenido las AGC ante el sometimiento a la justicia.

“Las Autodefensas Gaitanistas nunca han estado de acuerdo con el sometimiento y han hablado cuando se reunieron con unos facilitadores”, remarcó.

¿Hay posibilidad de que se retome el cese al fuego y los diálogos?

“Hablé con Danilo, pero todavía con el ánimo de los dos de continuar en diálogos constructivos que nos permita llegar a la Paz Total. Si no hacen la paz con todos, no habrá Paz Total. El tema real es que haya paz, que no se siga muriendo la gente (…). Llevamos más de 50 años en guerra, todo el mundo tiene el mismo discurso y ningún grupo se ha acabado”, concluyó.

¿Quién manda en las AGC?

“Muy importante la pregunta. El señor al que llaman como ‘Otoniel’ es lo mismo que lo que pasa con la carta de ‘Mancuso’, hablan de paz, pero no son los que están metidos en el monte y los que están lidiando con el conflicto”, opinó.

“La carta que envía ‘Otoniel’ es coincidente y consecuente con lo que han enviado las autodefensas Gaitanistas de Colombia en sus diferentes comunicados”, destacó.

No obstante, aclaró que alias ‘Chiquito Malo’ es el comandante de las AGC.