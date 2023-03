El colombiano que lleva magia a las niñas y niños en Ucrania, ¿quién es?

Carlos López, fundador y director de la fundación Liga de las Sonrisas, quien lleva magia a niños y niñas en hospitales y centros pediátricos de Ucrania habló en Contrarreloj en el marco de su visita a este país para ofrecer entretenimiento y como él lo mencionó, “un escape a la realidad” a estos chicos que han sufrido los flagelos de la guerra.

“El viaje empieza el 20 de marzo en Bogotá, de allá fuimos a Países Bajos, luego a Polonia que es en donde nos encontramos y ya esperamos llegar a Ucrania”, explicó.

Además, López se refirió a las cosas que como fundación esperan lograr en sui visita a los niños de este país. En donde los objetivos van desde educación, hasta entretenimiento.

“Tenemos un contacto que es un pediatra (ucraniano) y por la situación que vive ese país, tiene muchos niños en hospitales, muchos de ellos no tienen nada que hacer (en el día a día), están en una situación de falta de atención y nosotros vamos a ir a entretener a estos chicos; llevamos un montón de magia para que los doctores la aprendan”, contó.

Ya que según explica “queremos que los chicos tengan algo que aprender y que quienes los cuidan tengan como entretenerlos”.

Le puede interesar La mamá de Shakira fue hospitalizada de emergencia por una trombosis

Así mismo, mencionó que con su visita quieren “ cambiarle esa situación (a los niños), que cuando nosotros estemos ahí podamos ser un escape para su realidad ”, mencionó López.

Pues según dice “lo que nosotros hacemos es poderoso porque podemos hacer que cualquier persona olvide su realidad, que esta se ponga en pausa y que puedan sentir, ver y asombrarse con la experimentación de cosas diferentes”, refiriéndose a lo que quieren lograr con los chicos que se encuentran en esta situación por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además, explicó que “es un reto muy grande, uno se pregunta qué va uno a hacer allá, con qué conocimientos vamos a cambiar situaciones, pero he visto cómo las personas que consumen estos espectáculos de magia pueden reconectarse con la niñez”.

Finalmente dijo que “esto ha sido un trabajo muy grande, de reencontrar las ganas de enfrentar la vida y enfrentar un mundo al que a veces no se le encuentra sentido. Estas situaciones que se ven en varios lugares del mundo no se trata de que sea solo en tiempos de guerra, es el hecho de ponerme al servicio de personas que pasan por esto y eso me llena de satisfacción”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: