Colombia All Stars la legendaria orquesta que duró tres días, ¿por qué no continuó?

Colombia All-Stars fue una orquesta inmensa que nació en Bogotá, y que tuvo al menos 10 músicos reconocidos que tocaban diferentes instrumentos al ritmo del sabor de la salsa.

Sin embargo, a pesar de ser una gran idea pasó a la historia como una de las agrupaciones más breves.

El programa de televisión donde la Colombia All Stars se presentaba duró tan solo 96 horas y para hablar de esto en La W, Julio Sánchez Cristo conversó con algunos de sus integrantes: Julio Ernesto Estrada, más conocido como Fruko, Juan Piña y Armando Escobar, ¿qué pasó con la Colombia All Stars?

De acuerdo con Fruko “la orquesta tuvo, pero lo que ocurre es que no tuvo la oportunidad de ingresar al consorcio nacional e internacional”.

Relató que la idea fue del maestro Jimmy Salcedo, que luego de triunfar en Japón “vino en compañía de Ley Martín se les elevó la aguja para hacer la Colombia All Star en televisión”.

Además de esto señaló que los artistas que hacían parte de la orquesta estaban ubicados en diferentes agrupaciones y por eso solo se llevó a cabo durante casi 4 días.

“Esta obra quedó en los repertorios de las programadoras de televisión, pero no se grabó música con esta orquesta aunque hubiera sido un gran éxito”, añadió Fruko.

Por su parte, Juan Piña explicó que en la orquesta cada músico tenía su agrupación aparte y para realizar el proyecto cada uno exigía su parte económica, “no había un empresario que respondiera por la nómina de cada uno, entonces cada uno partía con su orquesta”.

Por último, Armandito Escobar, contó cómo llegó a la agrupación en la que tocaba la batería.

Mencionó que el primer instrumento que tocó cuando inició su carrera en la industria musical tocaba la batería, sin embargo la dejó porque era muy grande y le tomaba mucho tiempo desmontarla.

“Cancelé ma batería y me pasé al bajo, pero a la Colombia All Stars me invitaron a tocar este instrumento, con esta orquesta hicimos tres capítulos”.

Escuche la entrevista completa: