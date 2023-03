Desmienten que Corfecali esté en riesgo de liquidación

Luego de que varios concejales de Cali advirtieran sobre una posible liquidación de la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali, Corfecali, su gerente, Argemiro Cortes, descartó esta posibilidad y aseguró que, aunque persisten las dificultades económicas, la entidad continuará operando.

Indicó, además, que no han podido saldar la deuda de más de 5.000 millones de pesos que tienen con proveedores y artistas que participaron en la Feria de Cali de los años 2021 y 2022, debido a incumplimientos financieros de la Secretaría de Cultura de Cali y algunos patrocinadores privados.

“De la feria 2021 a Corfecali se le adeuda de la Secretaría de Cultura, por una lamentable interventoría de la Universidad del Valle, 4.300 millones de pesos que estamos en un proceso de conciliación y que prontamente se nos va a reconocer este dinero”, dijo el gerente.

Cortés sostuvo que no hubo voluntad del anterior secretario de Cultura, Ronald Mayorga, para desembolsar los recursos y que si bien, actualmente adelantan unos preacuerdos, de ser necesario, demandarán a la Alcaldía de Cali.

“Pienso que hubo miedo del anterior secretario de cultura, prefirió dilatar esto y dejarnos el problema, para no tener dificultades con los órganos de control”, agregó.

También aseguro que algunos contratistas no han entregado la documentación legal que se requiere para realizarles los pagos, lo que ha retrasado el proceso de desembolso.

“No es que Corfecali no quiera pagar a los artistas, es que muchos de ellos no han pagado seguridad social y no han presentado los informes”, agregó.

Las dificultades de Corfecali se agudizaron en el año 2020 con la realización de la feria virtual, que además de críticas, dejó a la entidad pérdidas por $2.800 millones. A eso se le suman los más de 2 mil millones de pesos que Colboletos le debe a la empresa.

“La situación era más complicada el año pasado porque debíamos cerca de 6 mil millones de pesos y no teníamos cómo pagarlos y hemos venido pagando de nuestros recursos”, detalló el gerente.

El gerente confirmó que ante la crítica situación, Corfecali ha reducido su personal en más de un 50%.