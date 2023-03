Sebastián Hernández y su análisis del futuro deportivo del Huila sobre el descenso

Para iniciar, Hernández aseguró que su carrera inició en el 2013 en del Deportes Quindío y después pasó por Millonarios y el Deportivo Independiente Medellín.

De igual forma, comentó que “yo vivo el día a día, estoy muy contento, me apasiona el fútbol, lo disfruto día a día, obviamente vengo preparándome desde hace mucho años, estudié administración de empresas, hice una maestría en dirección de entidades deportivas (…) pero en este momento no me veo como director técnico, quiero prepararme bien para que en el momento que llegue la oportunidad seguir en el futbol”.

Por otra parte el futbolista dejó claro que su equipo es muy convencido y cree mucho en su funcionamiento, “llevamos siete meses trabajando con el profe en la misma idea (…) llevamos 3 fechas que hemos sumado puntos y eso nos ayuda fortaleciendo lo que venimos haciendo”.

Por último, Hernández resaltó que el descenso del Huila depende netamente de sus jugadores “nosotros la verdad es que no miramos mucho la tabla del descenso, en algún momento hay que verla, pero nos enfocamos mucho en nuestra idea, en nuestro funcionamiento, en lo que estamos construyendo. Mientras sigamos creciendo en lo que hacemos, yo creo que los resultados van a llegar”.

Escuche la entrevista completa a continuación: