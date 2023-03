Con el equipo que tenemos podemos hacer cosas maravillosas: Alexander Mejía

Alexander Mejía, capitán del Unión Magdalena, conversó en Peláez y de Francisco en La W sobre su carrera deportiva y las expectativas que tiene con su equipo.

Según Mejía, “yo afortunadamente comencé muy joven e el fútbol, dándole las gracias a quienes hicieron parte de mi proceso, yo llegué al Quindío con Diego Édison Umaña, en 2003, yo debuto en 2004 segundo semestre con Diego Barragán y ahí llega ‘El pecoso’ Castro”.

Asimismo, aseguró que el fútbol mexicano “es un futbol atractivo porque hay goles, la gente va a disfrutar de los goles. La gente se divierte, es envidiable”.

Por otra parte, comentó que “disfruté mi estadía en Nacional hasta donde más pude, pude haber seguido, pero hoy el futbolista colombiano no puede cumplir 30 años porque dicen que ya está para el retiro. Yo me siento en plenas condiciones, me siento bien. La pasé bien en Nacional”.

Por último, Mejía se refirió a su llegada al Unión Magdalena. “Cuando surge la posibilidad de venir no lo dudé, porque mi carrera la han hecho las decisiones y esta decisión me motiva. Nosotros tenemos que pensar en mirar hacia arriba, no mirar la tabla hacia abajo. El equipo que tenemos podemos hacer cosas maravillosas, encontré a un grupo joven”.

Escuche la entrevista completa a continuación: