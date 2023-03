Veeduría en Santa Marta denuncia que el PAE no cumple con los nutrientes necesarios

En una visita de inspección a los colegios públicos de Santa Marta, veedores ciudadanos denuncian que la ración alimentaria entregada en un colegio de la ciudad, no cumple con los nutrientes necesarios para un niño en etapa de crecimiento.

El hecho se presentó en la IED San Pedro Alejandrino, donde a los estudiantes les entregaron una torreja de piña, una arepa frita y medio vaso de avena, alimentos que según la veeduría no son los adecuados para los estudiantes.

“El rector dio lo que había en la cocina porque los niños le estaban pidiendo el desayuno, la problemática está porque ya no tendrán más, según ellos, ahora tendrán desayuno pero almuerzo no. Eso no está bien, les tienen que dar las dos cosas porque existe la jornada única”, dijo el veedor ciudadano Edilfonso Orozco.

Por otro lado, aseguró que, en otro colegio del distrito, la entrega de los alimentos a los estudiantes no alcanza, afirma que el PAE en Santa Marta cada día empeora y nadie responde.

El veedor expresó que, si bien es cierto que los estudiantes reciben complementos como el desayuno, estos no cumplen con la nutrición adecuada para los 780 niños de preescolar y de primaria de la institución.