Alcaldesa (e) de Cartagena dice que locales serían incompetentes para el gobierno

Una nueva polémica generó la secretaria del Interior de Cartagena, hoy alcaldesa encargada, Ana María González, con su respuesta a los cuestionamientos sobre porqué en la administración del alcalde William Dau han contratado funcionarios del interior del país, dejando a un lado el talento cartagenero.

La secretaria sostuvo que, “no creo en Dubái, en New York, no creo que en Miami estén preguntando de donde son las personas, eso es solo acá que somos bien provincianos; realmente yo creo que la ciudad requiere a los más competentes que llegan por concurso”.

“Cuando era asesora de despacho para temas de cooperación internacional le ayudé al alcalde muchas veces hacer un proceso de selección, y sabe que pasaba que los cartageneros no se querían meter en esta vaca loca de ser servidor público, ser servidor público en esta ciudad requiere temple, requiere carácter y requiere también resistencia frente a todas las críticas”, añadió.

Desde el Concejo Distrital donde se contempla un debate de moción de censura en contra de la funcionaria, rechazaron el actuar de la secretaria González.

“Son reiterativas las ofensas que esta administración ha tenido hacia el Cartagenero y ayer en el noticiero más visto del país la señora Ana María nos llama en términos despectivo provincianos, nos dice que no tenemos el temple, que no tenemos la resistencia, ni las ganas; yo recuerdo finales de 2019 e inicios de 2020 donde supuestamente hicieron la empresa casa talento, que terminó siendo una farsa como muchas de las cosas de esta administración, y más de 11 mil cartageneros enviaron su hoja de vida con ganas de aportar a esta administración”, expresó el concejal Javier Julio Bejarano.

Por su parte el concejal Cesar Pion añadió, “no importa el forastero siempre y cuando produzca resultado y aporte a la región. Guillermo Ávila, exdirector de planeación dejo el Plan de Ordenamiento sin resultado; David Franco Peñalosa de Bogotá, dejó el POT enredado; Martha Rodríguez Otalora, vino de Barranquilla y dejó los centros de salud enredados; Luz Elena Paternina dejo planeación estancada; María Isabel Lugo de valorización, no ha definido nada en la protección costera que es la única obra más grande y costosa que se está ejecutando en la ciudad y no va a tener los resultados que queremos”.

“El señor Rengifo de Transcaribe viene de dos sistemas de transporte masivo que han sido fallidos; Luis Enrique Roa Merchan, ha estado al frente de unas carteras y no hemos visto los resultados; en control urbano Andrés Barreño, igual porque no hemos conocido sus resultados”, sostuvo Pion.

En diálogo con W Radio la funcionaria rectificó lo que dijo, “lo que dije es que Colombia es un país provinciano, y me incluí, dije somos, yo no señale a nadie”.

“Somos extremadamente regionalistas y vivimos enfrentados por tonterías, porque nosotros tenemos muchas identidades comunes con las cuales debemos converger, siempre nos estamos señalando los paisas con los costeños, los cachos, y hay una mentalidad provinciana en todo el país”, manifestó.

Aseguró, “todos los días me sacan una polémica diferente, uno se va acostumbrando a la persecución con fines políticos; todo esto tiene que ver con unas agendas en las cuales yo soy una persona incomoda, eso lo puedo entender porque a eso venimos con el Gobierno de Salvemos Juntos a Cartagena de William Dau”.

“El ruido que causa cada movimiento que yo hago tienen que ver con los hallazgos de temas de ciudad, que denunció ante las autoridades y actuo con celeridad. Con todo esto están generando unos discursos de odio que son peligrosos, pero yo lo enfrento porque entiendo que ponemos en situación difícil a mucha gente que estaba acostumbrada a las cosas de otra manera”, puntualizó.

Sobre la contratación de secretarios del interior del país aseguró, “la gran mayoría de los cargos y de las vacantes han sido públicos y se les ha ofrecido a personas con hojas de vida intachable, mucha gente valiosa local dijo que no se le media al sector público y ahora con todo lo que estoy viviendo lo entiendo.