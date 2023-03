En firme elección de Gustavo Bolívar como senador: Consejo de Estado

A pesar de que Gustavo Bolívar, renunció a su curul en el Congreso, la Sección Quinta del Consejo de Estado negó las pretensiones que buscaban anular la elección de Bolívar, como senador de la República, periodo 2022-2026, acusado de incurrir en la prohibición de doble militancia porque en la consulta interpartidista, que busca elegir candidato presidencial, apoyó la aspiración de Gustavo Petro y no la de Arelis Uriana, quien fue avalada por el mismo partido del demandado.

La Sala de lo Electoral reiteró la tesis fijada en la sentencia de 26 de enero de 2023 (Rad. No.: 11001-03-28-000-2022-00196-00), según la cual la prohibición de doble militancia, en la modalidad de apoyo, no se configura si la colaboración recae en una persona que tiene la condición de precandidato porque esta situación no está regulada en el artículo 2, inciso 2 de la Ley 1475 del 2011.

En este caso, se encontró probado que el demandado apoyó a Gustavo Petro, pero este último participó como precandidato en la consulta del Pacto Histórico, lo que impide estructurar la doble militancia alegada.