No he tenido avances en investigación sobre mi seguridad: Francia Márquez a Barbosa

En medio de un foro organizado por Prisa Media, denominado ‘Los retos de la justicia en Colombia’, el fiscal Francisco Barbosa aseguró que la vicepresidenta, Francia Márquez, lo buscó para evaluar el tema de su seguridad, ya que ninguna entidad podría garantizarla.

Ante esto, a través de su cuenta de Twitter, la vicepresidenta se pronunció confirmando el encuentro que fue a inicios de este año.

“Señor Fiscal Francisco Barbosa @FiscaliaCol, agradezco su preocupación por mi seguridad.

El día 20 de enero 2023 me reuní con usted para poner en su conocimiento la preocupación por el atentado frustrado que se presentó sobre la vía que conduce a mi casa en Cauca. En tal sentido le solicité investigar los hechos acontecidos.

Asimismo, le manifesté haber recibido un oficio en octubre 2022 del Subcomandante de la Policía del Cauca en el cual me recomendaba no hacer desplazamientos en la zona a raíz del contexto de riesgo evidenciado”.

Sin embargo, la alta funcionaria aseguró hasta el momento no ha tenido respuesta alguna de la investigación.

“Desde el 20 de enero 2023 no he tenido diálogo con usted, tampoco he sido informada de avances en esas investigaciones. Valoramos el trabajo de la policía y de la Unidad Nacional de Protección que día a día se esfuerzan por cuidar mi vida”, manifestó.

👇🏽 Sigue. — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) March 23, 2023